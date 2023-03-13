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Ерастовъ Дионисій

Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.05.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1848

Отец: Ерастовъ Илья

Мать: Ерастова Настасья

Александровка
Бракосочетание
04.04.1866

Жена: Ерастова Еѵдокія

Рождение ребёнка
11.10.1867

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія

Александровка
Рождение ребёнка
17.05.1869

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ерастовъ Маркъ

Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія

Рождение ребёнка
02.04.1873

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія

Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1875

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ерастовъ Семенъ

Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ерастовъ Федоръ

Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія

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