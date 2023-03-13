Ерастовъ Дионисій
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.05.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1848
Отец: Ерастовъ Илья
Мать: Ерастова Настасья
Александровка
Бракосочетание
04.04.1866
Жена: Ерастова Еѵдокія
Рождение ребёнка
11.10.1867
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія
Александровка
Рождение ребёнка
17.05.1869
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ерастовъ Маркъ
Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія
Рождение ребёнка
02.04.1873
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія
Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1875
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ерастовъ Семенъ
Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ерастовъ Федоръ
Мать ребёнка: Ерастова Еѵдокія