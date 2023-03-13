Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1840
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Обуткинъ Макаръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуткинъ Василий
Отец ребёнка: Обуткинъ Макаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуткинъ Макаръ