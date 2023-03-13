Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1840

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Обуткинъ Макаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуткинъ Василий

Отец ребёнка: Обуткинъ Макаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуткинъ Макаръ

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