Накоренко София Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко София Кирилловна

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
13.03.1869

Сын: Накоренко Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Накоренко Андрей Симонович

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Андрей Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Накоренко Андриан Андреевич

Отец ребёнка: Накоренко Андрей Симонович

Смерть
Неизвестно
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