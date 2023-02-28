Накоренко София Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1869
Сын: Накоренко Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Накоренко Андрей Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Накоренко Андриан Андреевич
Отец ребёнка: Накоренко Андрей Симонович
Смерть
Неизвестно