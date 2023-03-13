Мамыкинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1912

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912

Отец: Мамыкинъ Яковъ

Мать: Мамыкина Татьяна

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