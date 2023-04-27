Lindsay Patrick
Место рожденияScotland
Дата рождения1439
Дата смерти08.03.1526
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1439
Отец: Lindsay John
Мать: Stewart Agnes
Scotland
Рождение ребёнка
Около 1470
Дочь: Lindsay Jean
Мать ребёнка: Pitcairn Isabella
Byres
Бракосочетание
1475
Жена: Pitcairn Isabella
Рождение ребёнка
1482
Сын: Lindsay Of Pitcruvie John
Мать ребёнка: Pitcairn Isabella
Byres
Смерть
08.03.1526
Scotland