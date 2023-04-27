Lindsay Patrick — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindsay Patrick

Место рождения

Scotland

Дата рождения

1439

Дата смерти

08.03.1526

Пол

Мужской

Отец

1402 г.р.

Мать

Около 1408 г.р.

Жена

1456 г.р.

Дети

Около 1470 г.р.
1482 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1439

Отец: Lindsay John

Мать: Stewart Agnes

Scotland
Рождение ребёнка
Около 1470

Дочь: Lindsay Jean

Мать ребёнка: Pitcairn Isabella

Byres
Бракосочетание
1475

Жена: Pitcairn Isabella

Рождение ребёнка
1482

Сын: Lindsay Of Pitcruvie John

Мать ребёнка: Pitcairn Isabella

Byres
Смерть
08.03.1526
Scotland
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