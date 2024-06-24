Иноземцев Тихон Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцев Тихон Федосеевич

Место рождения

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иноземцев Федосей Терентьевич

Мать: не указана

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Фёкла Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Иноземцева) Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Иноземцева Фёкла Максимовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иноземцев Артемий Тихонович

Мать ребёнка: Иноземцева Фёкла Максимовна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Иноземцев Афанасий Тихонович

Мать ребёнка: Иноземцева Фёкла Максимовна

Смерть
Неизвестно

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