Иноземцев Тихон Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иноземцев Федосей Терентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Иноземцева) Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Иноземцева Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иноземцев Артемий Тихонович
Мать ребёнка: Иноземцева Фёкла Максимовна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иноземцев Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Иноземцева Фёкла Максимовна
Смерть
Неизвестно