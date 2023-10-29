Шабалина Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шабалин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Шабалин Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шабалина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Шабалин Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шабалин Василий Федорович

Отец ребёнка: Шабалин Федор Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Федор Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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