Шабалина Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шабалин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Шабалин Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шабалина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Шабалин Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шабалин Василий Федорович
Отец ребёнка: Шабалин Федор Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно