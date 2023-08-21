Калинин Иван Савин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти26.01.1784 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Калинина Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.01.1784 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика