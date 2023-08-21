Калинин Иван Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Иван Савин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

26.01.1784 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Калинин Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Калинин Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Калинина Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.01.1784 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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