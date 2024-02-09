Маркевич Павел Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1892 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна
Рождение ребёнка
07.09.1900 ст.
Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна
Рождение ребёнка
07.02.1902 ст.
Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.
Дочь: Маркевич Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.
Дочь: Маркевич Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна
Смерть
Неизвестно