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Маркевич Павел Фролович

Место рождения

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Жена: Маркевич Мария Платоновна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1897 ст.

Сын: Маркевич Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1900 ст.

Сын: Маркевич Иван Павлович

Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1902 ст.

Сын: Маркевич Парфён Павлович

Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.

Дочь: Маркевич Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.

Дочь: Маркевич Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Маркевич Мария Платоновна

Машово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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