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Завилейская Мария Васильевна

Место рождения

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

23.01.1875 ст.

Дата смерти

15.12.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобосово, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1895 ст.

Сын: Завилейский Пётр Романович

Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1898 ст.

Сын: Завилейский Семён Романович

Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.

Сын: Завилейский Василий Романович

Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.

Дочь: Завилейская Анна Романовна

Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1905 ст.

Сын: Завилейский Павел Романович

Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1907 ст.

Дочь: Завилейская Марфа Романовна

Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1912 ст.

Дочь: Завилейская Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завилейский Роман Назарович

Смерть
15.12.1912 ст.
Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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