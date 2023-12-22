Завилейская Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1875 ст.
Дата смерти15.12.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1895 ст.
Сын: Завилейский Пётр Романович
Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович
Рождение ребёнка
22.01.1898 ст.
Сын: Завилейский Семён Романович
Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.
Сын: Завилейский Василий Романович
Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.
Дочь: Завилейская Анна Романовна
Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович
Рождение ребёнка
15.08.1905 ст.
Сын: Завилейский Павел Романович
Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович
Рождение ребёнка
08.02.1907 ст.
Дочь: Завилейская Марфа Романовна
Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович
Рождение ребёнка
24.10.1912 ст.
Дочь: Завилейская Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Завилейский Роман Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1912 ст.