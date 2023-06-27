Лебедев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Николай Васильевич

Место рождения

д. Ивановка (Камско-Устьинский район ТАССР)

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Лебедева Ульяна Григорьевна

д. Ивановка (Камско-Устьинский район ТАССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Антонина

Смерть
Неизвестно
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