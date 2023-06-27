Лебедев Николай Васильевич
Место рожденияд. Ивановка (Камско-Устьинский район ТАССР)
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
д. Ивановка (Камско-Устьинский район ТАССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Антонина
Смерть
Неизвестно