Поворина (Овсянкина) Феодосия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Овсянкин Тимофей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1855
Рождение ребёнка
22.09.1857
Отец ребёнка: Поворин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1859
Отец ребёнка: Поворин Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно