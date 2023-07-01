Поворина (Овсянкина) Феодосия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоворина (Овсянкина) Феодосия Тимофеевна

Поворина (Овсянкина) Феодосия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Овсянкин Тимофей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1855

Муж: Поворин Сергей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1857

Сын: Поворин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Поворин Сергей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1859

Сын: Поворин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Поворин Сергей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close