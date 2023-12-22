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Хомутов Иван Степанович

Место рождения

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: Хомутов Степан(Стефан) Иванович

Мать: не указана

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 09.07.1895

Жена: Хомутова Анисия Иродионовна

Бракосочетание
29.05.1900 ст.

Жена: Хомутова Наталия Георгиевна

Поручители по жениху - Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьяне: Дионисий Максимов, Герасим Иванов Хомутов и Сергей Иванов Кувшинов; по невесте той же волости, деревни Барков крестьяне: Игна... Показать все
Смерть
Неизвестно
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