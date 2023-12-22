Хомутов Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: Хомутов Степан(Стефан) Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 09.07.1895
Бракосочетание
29.05.1900 ст.
Поручители по жениху - Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьяне: Дионисий Максимов, Герасим Иванов Хомутов и Сергей Иванов Кувшинов; по невесте той же волости, деревни Барков крестьяне: Игна... Показать все
Смерть
Неизвестно