Корчагин Панфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Панфил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Василий Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Ближне-Песочное, город Выкса, Нижегородская область
рабочий посёлок Ближне-Песочное раньше именовался деревня Чёрная Грязновского сельсовета Выксунского района Горьковской области России. Деревня была упразднена в 1960 году
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