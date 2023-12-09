Корчагин Панфил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Василий Панфилович
Мать ребёнка: не указана
Ближне-Песочное, город Выкса, Нижегородская область
рабочий посёлок Ближне-Песочное раньше именовался деревня Чёрная Грязновского сельсовета Выксунского района Горьковской области России. Деревня была упразднена в 1960 году