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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кочников Павел Иванович

Отец ребёнка: Кочников Иван Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Кочников Иван Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кочников Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Кочников Иван Фомин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочников Иван Фомин

Смерть
Неизвестно
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