Кырченов Назар Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Кырченов Родион Иванович
Мать: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кырченова Домника Назаровна
Мать ребёнка: Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кырченова Васса Назаровна
Мать ребёнка: Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кырченова Варвара Назаровна
Мать ребёнка: Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кырченов Евстрат Назарович
Мать ребёнка: Евдокия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Лукинична
Смерть
Неизвестно