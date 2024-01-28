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Кырченов Назар Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кырченов Родион Иванович

Мать: Марина Васильевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кырченова Домника Назаровна

Мать ребёнка: Евдокия Лукинична

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кырченова Васса Назаровна

Мать ребёнка: Евдокия Лукинична

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кырченова Варвара Назаровна

Мать ребёнка: Евдокия Лукинична

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кырченов Евстрат Назарович

Мать ребёнка: Евдокия Лукинична

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лукинична

Смерть
Неизвестно
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