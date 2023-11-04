Тихомиров Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1963
Рождение ребёнка
13.05.1984
Сын: Тихомиров Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
15.08.1996
Мать ребёнка: Тихомирова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.10.1999
Дочь: Тихомирова Полина Андреевна
Мать ребёнка: Тихомирова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно