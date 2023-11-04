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Тихомиров Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1963

Отец: Тихомиров Борис Васильевич

Мать: Тихомирова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1984

Сын: Тихомиров Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
15.08.1996

Сын: Макаров Илья Андреевич

Мать ребёнка: Тихомирова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1999

Дочь: Тихомирова Полина Андреевна

Мать ребёнка: Тихомирова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Владимировна

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