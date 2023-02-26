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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Григорий Харитонов
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Евдокия Харитонова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Ефим Харитонов
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Анастасия Харитонова
Отец ребёнка: ?