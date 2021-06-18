Канахина Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канахина Зоя

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Место рождения

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.07.1960

Дата смерти

18.06.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Тумботино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1980

Сын: Канахин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Канахин Владимир Сергеевич

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1982

Сын: Канахин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Канахин Владимир Сергеевич

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.06.2021
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
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