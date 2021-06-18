Канахина Зоя
Место рождения
Дата рождения30.07.1960
Дата смерти18.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1980
Сын: Канахин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Канахин Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
05.02.1982
Сын: Канахин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Канахин Владимир Сергеевич
Смерть
18.06.2021