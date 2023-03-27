Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна

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Место рождения

Астрахань

Дата рождения

24.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миловидов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миловидов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миловидов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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