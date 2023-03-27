Миловидова (Недорезова) Зинаида Константиновна
Место рожденияАстрахань
Дата рождения24.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Астрахань
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миловидов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миловидов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно