(Белокур) Наталия Федосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белокур) Наталия Федосьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.08.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1910 ст.

Отец: Белокур Федосий Ефимович

Мать: Белокур Ксения Ефремовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS2Y-X?i=69&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.08.1910 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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