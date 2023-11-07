Ефимова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.2007

Сын: Головач Артем Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.2016

Дочь: Головач София Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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