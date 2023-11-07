Ефимова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.2007
Сын: Головач Артем Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.2016
Дочь: Головач София Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности