Havva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Havva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1836 г.р.

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1836

Дочь: Emine

Отец ребёнка: Hasan

Mengen
Смерть
Неизвестно
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