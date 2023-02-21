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(Суетина) Татьяна Александровна
(Суетина) Татьяна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.1986
Пол
Женский
Отец
Суетин Александр Николаевич
1953 г.р.
Мать
Суетина (Кирста) Людмила Алексеевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1986
Отец:
Суетин Александр Николаевич
Мать:
Суетина Людмила Алексеевна
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