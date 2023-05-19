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Ковальчук Алексей Алексеевич

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ковальчук Алексей Леонтьевич

Мать: Ковальчук Матрона Григорьевна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ковальчук Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Улита

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ковальчук Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Улита

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ковальчук Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ковальчук Улита

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Улита

Работа или профессия
Неизвестно
Цеховой
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
1799
Краснокутск, Харківська область
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