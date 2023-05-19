Ковальчук Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ковальчук Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Улита
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ковальчук Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Улита
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ковальчук Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ковальчук Улита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковальчук Улита
Работа или профессия
Неизвестно
Цеховой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1799