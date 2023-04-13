Ковальчук Улита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ковальчук Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ковальчук Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ковальчук Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно