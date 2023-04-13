Ковальчук Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ковальчук Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ковальчук Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ковальчук Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ковальчук Алексей Алексеевич

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Алексей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно