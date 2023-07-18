(Габдельхаева) Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Габдельхаева) Сабира

(Габдельхаева) Сабира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сибгатуллин Файзул-Карим

Отец ребёнка: Гайкутдинов Сибагатулла

Большие Ачасыры, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайкутдинов Сибагатулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайкутдинов Нурмухамед

Отец ребёнка: Гайкутдинов Сибагатулла

Смерть
Неизвестно
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