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Кузоятов Фома Петрович

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Место рождения

Новолимаревка

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кузоятов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кузоятов Арсений Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузоятов Яков Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кузоятов Порфилий Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кузоятов Федор Фомич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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