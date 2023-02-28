Кузоятов Фома Петрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Кузоятов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузоятов Яков Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кузоятов Федор Фомич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно