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Посел Миколай Мацеевич

Место рождения

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

02.12.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1821

Отец: Посел Мацей Войцехович

Мать: Посел София

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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