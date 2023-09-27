Посел Миколай Мацеевич
Место рожденияЯнгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения02.12.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1821
Отец: Посел Мацей Войцехович
Мать: Посел София
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно