Никишин Иван Евменович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти27.09.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Никишин Евмен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Трещанович (Никишина) Елизавета Ивановнв
Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.06.1885
Дочь: Никишина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.11.1886
Дочь: Никишина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.12.1887
Дочь: Никишина Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.11.1889
Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна
Смерть
27.09.1892