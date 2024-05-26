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Никишин Иван Евменович

Место рождения

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

27.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Никишин Евмен

Мать: не указана

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Никишин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Трещанович (Никишина) Елизавета Ивановнв

Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна

Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.06.1885

Дочь: Никишина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.11.1886

Дочь: Никишина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.12.1887

Дочь: Никишина Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.11.1889

Сын: Никишин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Никишина Наталья Игнатьевна

Смерть
27.09.1892
Кашово, Жирятинский муниципальный район, Брянская область

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