Демиденко Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти08.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Демиденко Архип
Мать: ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Демиденко Георгий (Жора) Иванович
Мать ребёнка: Демиденко Мария Анисимовна
Ставропольский край, Курский р-н, х. Чугуев
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Демиденко Мария Анисимовна
Ставрополье
Смерть
08.05.1945