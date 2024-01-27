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Демиденко Иван Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

08.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Демиденко Архип

Мать: ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Демиденко Георгий (Жора) Иванович

Мать ребёнка: Демиденко Мария Анисимовна

Ставропольский край, Курский р-н, х. Чугуев
Рождение ребёнка
1931

Сын: Демиденко Иван Иванович

Мать ребёнка: Демиденко Мария Анисимовна

Ставрополье
Смерть
08.05.1945
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