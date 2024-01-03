Иванова(Гущин) Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова(Гущин) Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1948

Дочь: Зиненко Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова(гущин) Анна Сергеевна

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Смерть
1983
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
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