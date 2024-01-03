Иванова(Гущин) Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1948
Дочь: Зиненко Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова(гущин) Анна Сергеевна
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR
Смерть
1983
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Россия, USSR