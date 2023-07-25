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Максимчук Мария Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Кристина Николаевна

Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Максимчук Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Максимчук Максим Николаевич

Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимчук Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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