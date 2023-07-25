Максимчук Мария Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Кристина Николаевна
Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Максимчук Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Максимчук Максим Николаевич
Отец ребёнка: Максимчук Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно