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Шашлов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Около 1825

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1763

Отец: Шашлов Андрей

Мать: не указана

Смерть
Около 1825