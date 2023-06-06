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Шашлов Иван Андреевич
Шашлов Иван Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1763
Дата смерти
Около 1825
Пол
Мужской
Отец
Шашлов Андрей
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец:
Шашлов Андрей
Мать: не указана
Смерть
Около 1825
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