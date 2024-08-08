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Винокуров Данило Дмитриевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Винокуров Дмитрий Вонифатьевич

Мать: Винокурова (Шумилова) Ефросинья Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 39об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова (Засыпкина) Степанида Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-116л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Винокурова) Ефросинья Даниловна

Мать ребёнка: Винокурова (Засыпкина) Степанида Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-116л
Рождение ребёнка
1855

Сын: Винокуров Иван Данилович

Мать ребёнка: Винокурова (Засыпкина) Степанида Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-115об
Смерть
Неизвестно

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