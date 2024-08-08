Винокуров Данило Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
ГАСО, рев1834, 39об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-116л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Винокурова) Ефросинья Даниловна
Мать ребёнка: Винокурова (Засыпкина) Степанида Петровна
ГАСО, 179-1-213-116л
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Винокурова (Засыпкина) Степанида Петровна
ГАСО, 179-1-213-115об
Смерть
Неизвестно