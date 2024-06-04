Трущилов Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Трущилов Григорий Киреев
Мать: Трущилова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Трущилов Прокофей Алексеев
Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Трущилова) Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Трущилова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Трущилов Леонтий Алексеев
Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова
Смерть
1844