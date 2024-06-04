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Трущилов Алексей Григорьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Трущилов Григорий Киреев

Мать: Трущилова Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трущилова Татьяна Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Трущилов Прокофей Алексеев

Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Трущилова) Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Трущилова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Трущилов Леонтий Алексеев

Мать ребёнка: Трущилова Татьяна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1844
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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