(Вахлина) Евдокия Саввична
Место рождения
Дата рождения15.03.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1810
Отец: Вахлин Савва Васильевич
Мать: Вахлина Варвара Ивановна
Крещение
18.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Трофим Миронов Торсунов | Петра Васильева Голицина жена Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно