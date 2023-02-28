(Вахлина) Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вахлина) Евдокия Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.03.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1810

Отец: Вахлин Савва Васильевич

Мать: Вахлина Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Трофим Миронов Торсунов | Петра Васильева Голицина жена Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно
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