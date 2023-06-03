Черникова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Сын: Черников Женя Юрьевич

Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Черникова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Черникова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Черников Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Юрий Петрович