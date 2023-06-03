Черникова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Черникова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Черникова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович
Рождение ребёнка
1974
Отец ребёнка: Черников Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно