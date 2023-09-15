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Ступак Моисей Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ступак Иван Семёнович

Мать: Ступак Параскева

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ступак Кондратий Моисеевич

Мать ребёнка: Ступак Дарья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ступак Прохор Моисеевич

Мать ребёнка: Ступак Дарья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ступак Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Ступак Дарья

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступак Дарья

Смерть
1825
Криски, Чернігівська область
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