Ступак Моисей Иванович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ступак Иван Семёнович
Мать: Ступак Параскева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ступак Кондратий Моисеевич
Мать ребёнка: Ступак Дарья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ступак Дарья
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ступак Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступак Дарья
Смерть
1825