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Гуршев Анатолий Андреевич

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Место рождения

Масады, Илишевского района, БАССР

Дата рождения

?.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1935

Отец: Гуршов Андрей Демидович

Мать: Гуршева Анна Андреевна

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1959

Дочь: Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Гуршева Анна Васильевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуршева Анна Васильевна

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуршева Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Уфа, Россия
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