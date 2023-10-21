Гуршев Анатолий Андреевич
Место рожденияМасады, Илишевского района, БАССР
Дата рождения?.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1935
Отец: Гуршов Андрей Демидович
Мать: Гуршева Анна Андреевна
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
20.05.1959
Дочь: Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Гуршева Анна Васильевна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
04.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуршева Анна Васильевна
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуршева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
Уфа, Россия