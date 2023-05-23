Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спирин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассказова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дронова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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