Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спирин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дронова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Чекунов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно