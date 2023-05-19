Семён Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Никитин

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Терентий Семёнов

Мать ребёнка: Ирина Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Роман Семёнов

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
9 сказка 10 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
9 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Степанова

Смерть
Неизвестно
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