Семён Никитин
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Терентий Семёнов
Мать ребёнка: Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Роман Семёнов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
9 сказка 10 семья
Место жительства
1858
9 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Степанова
Смерть
Неизвестно