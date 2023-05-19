Захар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Степанович

Место рождения

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#319
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Парасковья Захаровна

Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Петр Захарович

Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Дмитриевна

Смерть
После 1825
Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в исповедной ведомости 1825 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#828
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