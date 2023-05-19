Захар Степанович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#319
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Парасковья Захаровна
Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Петр Захарович
Мать ребёнка: Федосья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Дмитриевна
Смерть
После 1825
Упоминается в исповедной ведомости 1825 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#828