Азолкова Анфиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1936
Дата смерти10.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1958
Сын: Оствальд Владимир Рейнгольдович
Отец ребёнка: Оствальд Рейнгольд Филиппович
Бракосочетание
21.02.1965
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1966
Дочь: Сёмочкина Лидия Рейнгольдовна
Отец ребёнка: Оствальд Рейнгольд Филиппович
Смерть
10.04.2003