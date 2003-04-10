Азолкова Анфиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азолкова Анфиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1936

Дата смерти

10.04.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1958

Сын: Оствальд Владимир Рейнгольдович

Отец ребёнка: Оствальд Рейнгольд Филиппович

Бракосочетание
21.02.1965

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.06.1966

Дочь: Сёмочкина Лидия Рейнгольдовна

Отец ребёнка: Оствальд Рейнгольд Филиппович

Смерть
10.04.2003
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