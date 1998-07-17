Щегольков Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегольков Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1928

Дата смерти

17.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1947

Дочь: Богомолова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Щеголькова Прасковья Григорьевна

Рябиновка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Щегольков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Щеголькова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
12.08.1955

Дочь: Басырова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Щеголькова Прасковья Григорьевна

Рябиновка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.07.1998
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