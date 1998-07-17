Щегольков Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1928
Дата смерти17.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1947
Дочь: Богомолова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Щеголькова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Щегольков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Щеголькова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1955
Дочь: Басырова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Щеголькова Прасковья Григорьевна
Смерть
17.07.1998