Коломасов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломасов неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Коломасов Василий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломасова Алена Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно