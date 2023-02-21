Коломасов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломасов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломасов неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Коломасов Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Коломасов Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломасова Алена Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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