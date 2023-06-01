Кочуров Софрон Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Кочуров Федул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Кочуров Степан Софронович
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Кочурова Александра Софроновна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1819
Дочь: Кочурова Евдокия Софроновна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Качурова Анисия Софроновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1823
Дочь: Качурова Мария Софроновна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.07.1823
Дочь: Качурова Христина Софроновна
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно