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Кочуров Софрон Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Кочуров Федул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Кочуров Степан Софронович

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Кочурова Александра Софроновна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.1819

Дочь: Кочурова Евдокия Софроновна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Качурова Анисия Софроновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1823

Дочь: Качурова Мария Софроновна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1823

Дочь: Качурова Христина Софроновна

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кочуров Захар Софронович

Мать ребёнка: Кочурова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно