Черненко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956

Отец: не указан

Мать: Черненко Анна Степановна

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