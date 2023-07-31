Марк Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарк Данилович

Марк Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Данила Исаевич

Мать: Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Марковна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марина Марковна

Мать ребёнка: Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close