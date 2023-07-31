Марк Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Данила Исаевич
Мать: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Марковна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марина Марковна
Мать ребёнка: Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно