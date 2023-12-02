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Прытков Степан Даниилович
Прытков Степан Даниилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Прытков Данил Антонович
Около 1875 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Прытков Данил Антонович
Мать: не указана
Смерть
1944
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